مصرع مزارع صعقا بالكهرباء في الغربية: كان بيسقي الأرض

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء ري الأرض الزراعية الخاصة به، في قرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في أثناء ري الأرض الزراعية الخاصة به، بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، الي محل الواقعة وتبين مصرع شاب يدعي أحمد عبدالعزيز، في العقد الثالث من العمر، صعقا بالكهرباء، وكشفت التحريات عن قيام مالك إحدى الأراضي الزراعية المجاورة، بتوصيل سلك كهربائي على إحدى الماكينات الموجودة أمام محل الكاوتش الخاص به، خوفا عليها من السرقة، وأثناء تواجد شاب بجوارها، صعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتدب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، واستخراج تصريح الدفن.