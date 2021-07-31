«الطرحة لفت على رقبتها».. مصرع فتاة أثناء ري الأرض الزراعية بالغربية

قررت نيابة مركز كفر الزيات برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، التصريح بدفن جثمان فتاة في العقد الثاني من عمرها، لقيت مصرعها خنقا بسبب ماكينة ري، خلال مساعدتها والدها في ري الأرض الزراعية الخاصة به، وذلك بعد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى كفر الزيات العام بوصول «آية. م» ، 16 عامًا، جثة هامدة، مقيمة قرية منشأة سليمان، مركز كفر الزيات، وحول رقبتها آثار خنق بواسطة حبل أو إيشارب، ما يؤدي إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبسؤال والد الفتاة، أكد أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، موضحا أنه وبعد انتهاء ري الأرض الزراعية طلب من نجلته إغلاق ماكينة الري وأثناء قيامها بذلك التفت الـ«طرحة» التي كانت ترتديها مع عامود الكرنك الخاص بماكينة الري، مما أدى إلى جذبها والتفافها حول عنقها لتلقي مصرعها في الحال، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

جثة رضيعة فوق السطح

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من جهودها لكشف ملابسات غموض العثور على جثة طفلة رضيعة عمرها 4 شهور، فوق سطح منزل أسرتها بها آثار خنق، في قرية تابعة لمركز بسيون.

وكشفت مصادر أمنية أن فريق بحث من مباحث مركز شرطة بسيون تبين من المعاينة وجود علامات ظاهرية حول الرقبة، تتضمن آثار خنق.

وأوضحت المصادر أن مأمور مركز شرطة بسيون، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة تتضمن بلاغا من أهالي قرية الحبالة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على طفلة رضيعة تدعى «رحمة.ع.ع»، تبلغ من العمر 4 شهور، جثة هامدة أعلى سطح منزلها، وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلة بها آثار اختناق حول رقبتها.

وكشفت المصادر الأمنية، أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وبسؤال الأم أفادت بأنها قامت بالذهاب إلى عمدة القرية، وشخص آخر صديق زوجها، وأخبرته أن ابنتها متغيبة من ساعات، فذهبوا معها إلى المنزل، وبالبحث عنها وجودها جثة هامدة أعلى سطح المنزل، ملقاة على ظهرها، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وبينت المصادر أن التحريات أثبتت أن هناك خلافات زوجية بين والدي الطفلة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى استدعاء الأم لسماع أقوالها، ونقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.