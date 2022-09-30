تخفيضات لإنعاش مبيعات حلوى مولد النبوي الشريف.. الكيلو بـ 56 جنيها

شهدت أسواق بيع حلاوة المولد هذا العام إقبالًا متواضعاً مقارنة بالعام الماضي، وسجلت الأسعار هذا العام ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لما أعلنته وزارة التموين، فإنها طرحت حلوى المولد النبوي فى حوالي 1300 مجمع استهلاكي، بأسعار تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو الواحد، و145 جنيها ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 للعبوة زنة 3 كجم.

وفي جولة أجرتها «الوطن»، بشوادر وسط البلد اختلفت أسعار بيع حلاوة المولد من تاجر إلى آخر، وقال أحمد الشنواني أحد بائعي حلاوة المولد، إن أسعار حلاوة المولد اختلفت عن العام الماضي جراء تغيرات أسعار مدخلات الإنتاج في صناعة حلاوة المولد.

سعر كيلو الحلاوة المعبأ مابين 45 الي 75 جنية

وأوضح «الشنواني» أن متوسط سعر الكيلو المعبأ هذا العام ما بين 45 إلى 75 جنيها، وهناك عروض وتخفيضات تصل إلى 20 في المائة وتستهدف هذه التخفيضات والعروض زيادة المبيعات خلال الموسم الحالي.

أسعار الحلاوة سعر كيلو ملبن الفواكه بـ40 جنيهًا

وأضاف أن سعر كيلو ملبن الفواكه بـ40 جنيهًا، وسعر كيلو الفولية والحمصية والسمسمية بـ75 جنيهًا، بينما سعر كيلو المشبك بـ56 جنيهًا، وجاء سعر كيلو ملبن عين جمل حبل بـ220 جنيهًا، بينما سعر الـ100 جرام فسدقية بـ55 جنيهًا، وسعر الـ100 جرام اللوزية والبندقية بـ40 جنيهًا، بينما سعر عروسة حلاوة المولد الصغيرة 15 جنيهًا، وسعر حصان حلاوة المولد بـ15 جنيهًا الحجم الصغير.

الإقبال علي شراء حلوى المولد لموسم 2022 متوسط

وأوضح أن هناك إقبالًا متوسطًا على شراء حلوى المولد العام الجاري جراء التغير الذي حدث في أسعار مدخلات إنتاج الصناعة.