استشاري تغذية يشرح فوائد حلاوة المولد: تحمي من السرطان بشرط عدم الإفراط

تعتبر حلاوة المولد، من أهم طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يحرص المصريون على تناولها لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

وقال الدكتور أحمد نور، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن تناول حلاة المولد لها فوائد متعددة على الجسم وصحة العظام والجلد وخفض ضغط الدم، مؤكدًا على ضرورة تناولها باعتدال وبكميات مناسبة لتلافي أي مشاكل صحية نتيجة الإفراط في تناولها.

السمسمية غنية بالكالسيوم والزنك ومضادات الأكسدة

وشرح نور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن السمسمية أحد أشهر حلوى المولد بها العديد من الفوائد، حيث أنها تحتوي على السمسمية الغني بمضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من السرطانات، كما أنها تساهم في تأخر ظهور علامات الشيخوخة، فضلًا عن دورها في صحة الجلد و نضارة البشرة، منوهًا عن أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والزنك، والتي لها دور هام في صحة العظام.

الفولية هامة لصحة القلب والحمصية تساعد على خفض ضغط الدم

وأوضح استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن «الفولية» تحتوي على الفول السوداني والذي يعد من المكسرات الهامة جدًا لصحة القلب، فضلًا عن أهميته لصحة الجلد، ونضارة البشرة، كما أن الحمصية غنية بالبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن التي تساعد على خفض ضغط الدم.

الملبن هام لتقليل الآم المفاصل وتقليل الالتهابات

كما لفت إلى أن الجلاتين الموجود بالملبن يقلل من ألم المفاصل ويقلل من حدة الالتهابات، مشيرًا إلى أن مرضى السكر يمكنهم تناول حلاوة المولد بإعتدال من 50 إلى 100 جرام.