أسعار حلاوة المولد 2022 في الأسواق الشعبية.. الكيلو يبدأ من 60 جنيها

مع اقتراب المولد النبوي يحتفل المسلمون بشراء الحلويات بأنواعها المختلفة، والعلب المختلف ما بين الكرتون والصفيح، التي تعتبر واحدة من أهم مظاهر الاحتفال بالمناسبة الدينية، وتقدم كهدايا بين الأسر وبعضهم البعض، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار حلاوة المولد 2022 في الأسواق الشعبية أو المحلات التجارية.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار حلاوة المولد 2022 في الأسواق الشعبية وفق لجولة للجريدة، والمحال التجارية، وفق المواقع الرسمية لها، والتي جاءت كالآتي:

متى المولد النبوي 2022

ويحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي للعام الجاري 2022 يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، ويتوقع أن يكون إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والحكومي والخاص.

أسعار حلاوة المولد 2022 في الأسواق الشعبية

وفي شوادر السيدة زينب انتشر باعة حلاوة المولد الشعبية، التي تباع بالكيلو، وبالقطعة لأنواع محددة، وجاءت الأسعار كالآتي:

- سعر الكيلو جرام من حلاوة المولد «علف» يبدأ من 75 جنيها ويصل حتى 120 جنيهًا.

- علبه حلاوة المولد «علف» نصف كيلو بسعر 40 جنيهًا، والكيلو بسعر 75 جنيهًا، و2 كيلو بسعر 145 جنيها، للأنواع الشعبية.

- سعر كيلو حلاوة المولد «علف وأقراص بيضاء مشكلة» تبدأ من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه.

- علبة حلاوة مولد مشكلة نص كيلو بسعر 30 جنيهًا، والكيلو 60 جنيهًا، والـ 2 كيلو بسعر 110 جنيهات.

- قطعة سمسمية، حمصية، سودانية، يصل سعر القطعة الصغيرة جنيهان، الكبيرة 4 جنيهات.

- قرص حلاوة حمصية وسمسم وسوداني، ويصل سعر القطعة الواحدة 3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللديدة الفولية ما بين 65 إلى 90 جنيهًا، وتباع القطعة بسعر 7 جنيهات

أما سعر النوجا المكسرات فيبدأ سعرها من 70 إلى 130 جنيهًا، والقطعة بالسوداني سعر 1.5 جنيه.

سعر عروسة المولد في الأسواق

وتعتبر عروسة المولد واحدة من أهم الحلويات والألعاب التي تباع خلال المولد النبوي، ويبدأ سعر عروسة المولد من 15 جنيها للعروسة الحلاوة، بينما يصل سعر الكبيرة منها نحو 120 جنيهًا، وغالبا تزين بالأوراق الملونة والخرز.

ومؤخرًا بدأت تباع العرائس العادية، ولكن تزين كما عروسة المولد، ويبدأ سعرها من 100 وتصل إلى 300 جنيه، حسب الألوان.

أسعار حلاوة المولد 2022 في المحال التجارية

أما في المحال التجارية الكبرى فتباع علب الحلاوة بأحجام مختلفة، لكنها في المجمل تتراوح ما بين 60 جنيهًا، وحتى 5200 جنيه، حسب نوع العلب كرتون، صفيح، أرابيسك، وغيرها.

كما تباع حلاوة المولد بالقطعة، حيث يتراوح سعر الفولية أو السمسية أو الحمصية ما بين 8 إلى 20 جنيهًا، بينما الفستق ما بين 60 إلى 75 جنيهًا، الكاجو ما بين 70 إلى 85 جنيهًا، قطعة الملبن السادة صغيرة بسعر 10 جنيهات، بينما عين الجمل تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 100 جنيه.