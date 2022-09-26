«التموين»: طرح حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم طرح كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة التي تمثل 1600 فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود سيارات متنقلة لجميع ربوع مصر للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 25%.

توجيهات من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المالية

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC» اليوم الاثنين، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بسبب «كورونا»، والأزمة الروسية الأوكرانية، تسببت بإحداث تضخم في اقتصاديات كل دول العالم، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن وتوفير شوادر ومعارض تضم السلع الغذائية، وكان يجب على الوزارة توفير حلاوة المولد بتخفيضات تصل إلى 25% في المجمعات الاستهلاكية.

1500 علبة حلاوة من المولد النبوي في كل مجمع استهلاكي

وأوضح «خليل» أنه سيتم طرح في كل مجمع نحو 1500 علبة حلاوة من المولد النبوي الشريف، يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها للحلاوة السادة، والمكسرات من 75 جنيها، والـ 2 كيلو يصل إلى 135جنيها، والـ 3 كيلو يصل إلى 220 جنيها، خاصة أن هذه الحلاوة تتمتع بجودة عالية جدًا طبقا للمواصفات، وهناك ميزة بأن هذه الحلاوة مشكلة.

وتابع أن وزارة التموين لا تهدف إلى الربح لكن هدفنا رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، وأن كل المجمعات الاستهلاكية بها أكثر من 1100 صنف من كل السلع الغذائية.