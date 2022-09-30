رسوم تحصيل المخلفات تصل لـ 20 ألف جنيه في بعض المؤسسات.. استثناء دور العبادة

نظم قانون إدارة المخلفات عملية جمع وتفريغ المخلفات في المحافظات والبلديات المختلفة للحفاظ على البيئة من التلوث وضمان عدم تعرض صحة الإنسان لأي خطر نتيجة الملوثات التي تحدث نتيجة وجود المخلفات بصورة غير آدمية.

تحصيل رسوم جمع المخلفات

وقال المحامي صبري لبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات ألزم الوحدات الإدارية المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات، والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم كافة الخدمات المختلفة لإدارة المخلفات.

ولفت «صبري»، إلى أن القانون أقر على الوحدات الإدارية أن تقوم بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون ذلك وفقا لتصنيف فئات حددها القانون.

وأضاف أن القانون حدد قيمة الرسوم التي يجب أن يحصلها الشخص المسؤول على أن تكون من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، وتكون من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

قيمة الرسوم في بعض المؤسسات

وأكد أن رسوم التحصيل لا يجب أن تتجاوز 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة، وبالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة لا يجب أن يتجاوز رسم التحصيل 20 ألف جنيه.

وأشار إلى أن القانون أعفى بعض الفئات من أحكام هذه المادة ومن ضمنها دور العبادة فهي تعتبر من الأماكن التي لا يتم تحصيل أي رسوم على خدمات المخلفات منها، وأيضًا يتم إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.