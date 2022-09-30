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بوتين: الغرب يسعى لإضعافنا.. ولن نعيش على قواعده الدولية «المزورة»

كتب:

أحمد عادل موسى
02:53 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، إن «الغرب نزع قناعه وأراد إجبارنا على القبول بالقرارات الاستبدادية وإضعافنا وإعادتنا لسنوات الحرب الباردة»، وفقا ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

بوتين: الأوروبيون يفرضون الهيمنة على الآخرين لحساب لمصالحهم

وأضاف بوتين، أن «الأوروبيين سعوا للإبقاء على الاستعمار بوسائل جديدة وهم يفرضون الهيمنة على الآخرين تحقيقا لمصالحهم، كما ينشرون الكراهية تجاه الروس ويعتبرون أن الحضارة الغربية وقيم الليبرالية هي الأساس، والاستعمار الغربي في عهود سابقة كان ضد الإنسانية وبذلك أنهى المزاعم بسيادة قيم الغرب في العالم»

وأشار إلى أن موسكو بلد عظيم، ولن يعيش على أساس قواعد دولية مزورة من قبل الغرب.

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