بوتين: سكان أقاليم زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك روس إلى الأبد
كتب:
شريف سليمان
02:38 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم انضمام 4 أقاليم إلى الاتحاد الروسي، مشددًا على أن سكان أقاليم زاباروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك سيظلون مواطنين روس إلى الأبد.
وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «لا أحد يستطيع وصفة شعور أهالي المناطق، أقصد شعور الحب لروسيا، لذلك صوّت الجيل الناشئ من أجل وحدتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك».