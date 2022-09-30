بوتين: سكان أقاليم زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك روس إلى الأبد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم انضمام 4 أقاليم إلى الاتحاد الروسي، مشددًا على أن سكان أقاليم زاباروجيا وخيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك سيظلون مواطنين روس إلى الأبد.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «لا أحد يستطيع وصفة شعور أهالي المناطق، أقصد شعور الحب لروسيا، لذلك صوّت الجيل الناشئ من أجل وحدتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك».