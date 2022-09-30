الكونجرس الأمريكي يقر بفشل العقوبات على روسيا في إنهاء الحرب الأوكرانية

كشفت جلسة للكونجرس الأمريكي، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو في فبراير، لم تفلح حتى الآن في تقييد روسيا، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الروسي لم يشهد انهيارًا كما كان مخطط له إبان الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب مجلة «ناشونال إنتريست»، الأمريكية.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إنه وفقًا للعديد من أعضاء الكونجرس، فإن مشكلة العقوبات على روسيا، هي أنها لم يتم تنفيذها أو تطبيقها بشكل شامل بما فيه الكفاية، مشيرين إلى أن العديد من البلدان خارج الولايات المتحدة وأوروبا تجنبت فرض عقوبات على موسكو من بينها الصين والهند، مما سمح للاقتصاد الروسي بعدم التأثر بشكل كبير من العقوبات.

العقوبات على روسيا تكبدها خسائر فادحة

وبحسب التقرير، يعتقد بعض أعضاء الكونجرس أن العقوبات كان من المفترض أن توقف الحرب بسرعة أكبر، وقالت السناتور، جين شاهين: «بينما نخطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، يموت الكثير من الأوكرانيين يوميا، ولا يبدو أن هناك اتفاقًا حول ما يجب أن تهدف إليه العقوبات».

كما ذكرت، إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية، أنه يجب النظر إلى العقوبات بشكل إيجابي، إذ أنها تعمل على زيادة تكلفة الحرب لبوتين في أوكرانيا، موضحة أنه ربما ينتهي المطاف بروسيا في نهاية الحرب باقتصاد راكد، لذلك فإنها ترى أن تأثير العقوبات سيكون فعال في نهاية الحرب.

عجز العقوبات الأمريكية في وقف الحرب

وتابعت المجلة أن التوتر كان يسيطر على أجواء جلسة الكونجرس الأمريكي، وذلك بسبب عدم قدرة العقوبات المفروضة على إبطاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أشار بعض نواب الكونجرس إلى أنه كان من المفترض أن تكون العقوبات على موسكو أكثر دقة وصرامة، لمحاصرة الاقتصاد الروسي ووقف العملية العسكرية في أوكرانيا.