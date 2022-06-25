مدارس التمريض نظام الخمس سنوات.. اعرف ضوابط القبول وشروط الوظيفة

مدارس التمريض نظام الخمس سنوات، مدارس بديلة عن الثانوية العامة وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويختلف تنسيقها من محافظة لأخرى، لأن التنسيق يتوقف على احتياجات كل منطق.

قال الدكتور عبدالحميد صالح، مدير عام التعليم الفني الصحي، مدارس التمريض نظام الخمس سنوات، عبارة عن 3 سنوات دراسة في المدرسة وعامين دراسة معهد وبعدها 6 شهور امتياز، موضحاً أنه لا يحق لأي طالب الحصول على وظيفة إلا بعد اجتياز الـ5 سنوات.

شهادة مدارس التمريض

وأضاف «صالح» لـ«الوطن»، أن الطالب بعد الدراسة في مدارس التمريض نظام الخمس سنوات يحصل على شهادة دبلوم فني تمريض، مؤكداً أن الدراسة لمدة عامين بعد التخرج من المدرسة إجبارياً وتسمى بـ«سنة رابعة وخامسة».

وعن مصروفات مدارس التمريض، أكد الدكتور عبدالحميد صالح، أنها تصل إلى 600 جنيه، لافتاً إلى أن القبول يتم وفق أعلى الدرجات التي حصل عليها المتقدمون في الشهادة الإعدادية بعد أداء اختبارات القبول.

عدد مدارس التمريض في مصر

يصل عدد مدارس التمريض في مصر حوالي 400 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات.

الضوابط العامة للتنسيق بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2022

-الحصول على الشهادة الإعدادية 2022.

-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة.

-يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة.

-بالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

-ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.

-الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالب أو طالبة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- يتعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.