كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض في الدقهلية.. شروط وقواعد القبول

تبدأ مدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للطالبات فقط، من يوم السبت القادم الموافق 16 يوليو في تلقي طلبات القبول لدفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الحديثة لهذا العام 2021-2022 بجميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض، التي تلتزم فيها بالتوزيع الجغرافي، ويستمر التقديم حتى يوم الإثنين 25 يوليو، وفقًا للشروط والقواعد التي أعلنت عنها مديرية الصحة، التي أكدت أن الأفضلية في القبول لأعلى المجاميع لمن تنطبق عليهم الشروط.

شروط التقديم لمدارس التمريض 2022 في الدقهلية

وأكدت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، وأن تكون الطالبة من أبناء نفس المحافظة التي أتمت بها دراسة المرحلة الإعدادية ومن نفس المركز الإداري التابع له المدرسة المتقدمة لها في نفس عام التقدم حرصا على مبدأ التوطين، أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

مواعيد التقديم لمدارس التمريض

وحددت مديرية الصحة عمر الطالبة ألا يقل سن الطالبة عن 15 عامًا في 1/10/2022 ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر في حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

وأوضحت أنه طبقًا للائحة المدارس سعة الفصل لكل مدرسة تتراوح بين 25 إلى 30 طالبة فقط، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية «3 سنوات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض + سنتان تكميليتان بمعاهد التمريض الفنية»، واشترطت ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى عدم النقل من محافظة لأخرى.

شروط عامة وضعتها وزارة الصحة للتقديم لمدارس التمريض 2022:

ووضعت وزارة الصحة شروطًا عامة لقبول الطالبات المدارس التمريض ومنها اجتياز 3 اختبارات وهي:

كشف الهيئة بأن تكون الطالبة خالية من العيوب الخلقية والحركية وحسنة المظهر وسليمة النطق، والتناسق بين الطول والوزن، كما عليها أن تجتاز الاختبار الشخصي وهي: لها القدرة على قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل - المعلومات العامة.

الكشف الطبي: يتم بواسطة القومسيون الطبي بالمنصورة لتحديد مدى اللياقة الطبية (كشف نظر - باطنة - اختبار مخدرات - الاختبار النفسي يتم بواسطة أخصائي أمراض نفسية).

اختبار القدرات: اختبار لغة إنجليزية - اختبار لغة عربية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

وذكرت أنه في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية: تعهد على الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وطبقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وإقرار بعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وإقرار بعدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طول فترة الدراسة حيث إن القبول يتم طبقًا لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز وعليه فان نقل الطالبة يؤدى إلى زيادة الحجز في أفراد هيئة التمريض وعدم تكافؤ الفرص بين الطالبات، وحرصًا على مبدأ التوطين، وإقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

وتقديم أصول المستندات المطلوبة في حال قبول الطالبة المستندات والأوراق المطلوبة: صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة الشهادة الإعدادية «بدون قشط أو شطب»، وصورة ضوئية من شهادة الميلاد الكمبيوتر.