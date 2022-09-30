الجامعة المصرية اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أنهت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التي يعد مقرها في برج العرب بالإسكندرية، استعدادها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد بجميع كلياتها في العام الجامعي الجديد بدءا من غد السبت.

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة في المدن الجامعية والمنشآت والمباني وتجهيز القاعات الدراسية بشاشات العرض والوسائل التعليمية وتجهيز المعامل والمدرجات والمكتبة المركزية وإعداد الجداول وتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم المدرجات والقاعات الدراسية.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان، أنه تم إعداد خطة لدعم الأنشطة الطلابية بجميع أفرعها الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية للطلاب.

وأوضح أن الخطة تتضمن تكريم الطلاب المتفوقين رياضيا والحاصلين على ميداليات في المسابقات الرياضية وتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار والمشاركة في المسابقات العالمية.

لقاء تعريفي لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة المصرية اليابانية

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي يوم الأحد المقبل لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة وتعريفهم بأعضاء هيئة التدريس من الجانب المصري والجانب الياباني واستعراض الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والأنشطة الطلابية ومميزات النموذج الياباني في التعليم.

برامج الجامعة المصرية اليابانية

وعن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، أكد أن الجامعة تضع أولوية للبرامج التي تؤهل الخريجين لوظائف المستقبل، مشيرا إلى أن مدارس الهندسة بالجامعة تقدم للطلاب برامج هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

وتابع: كما تقدم كلية الإدارة الدولية والإنسانيات بالجامعة برنامجي المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجي هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة» كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.