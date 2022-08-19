مصاريف الجامعة المصرية اليابانية 2022-2023.. «الصيدلة بـ85 ألف جنيه»

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية 2022-2023.. من أهم ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور والذين يبحثون عنها تزامنًا مع البدء في تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لطلاب الثانية العامة صباح اليوم، والتي ستنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية 2022-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مصاريف الجامعة المصرية اليابانية 2022-2023 فى إطار الخدمة التى تقدمها لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وهى:

-مصاريف كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

-مصاريف كلية الهندسة: 80 ألف جنيه.

- مصاريف كلية هندسة العمارة المستدامة: 80 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 62 ألف جنيه.

المنح الدراسية التي تعطيها الجامعة للطلاب

وبحسب الموقع الرسمى للجامعة فإن المنح الدراسية تكون كالآتى:

- منح المائة الأوائل للثانوية العامة حيث يميز المائة الأوائل في اختبارات الثانوية العامة المصرية (دون غيرها) من كل شعبة بإعفاء مائة فى المائة من المصروفات الدراسية.

- يمنح الطالبين الحاصلين على الترتيب الأول والثاني في امتحانات الثانوية العامة المصرية في كل محافظة من كل شعبه إعفاء (100 %) من المصاريف الدراسية عند التحاقهم بالجامعة.

- تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

- منح التفوق الدراسي واجتياز اختبارات القبول: ويمنح الطلاب المتفوقون بنسب تخفيض على المصاريف الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية) وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة وفقا لما يلى:

- 40 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 95 % فأكثر.

- 30 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90 – 95 %.

- 20 % تخفيض للمصاريف الدراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 85 – 90%.