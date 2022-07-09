تفاصيل مصروفات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

كشفت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن تفاصيل مصروفات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وآليات سدادها، موضحة أن الطالب يختار طريقة الدفع الخاصة بخدمة فوري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني للجامعة وسوف يظهر له الكود المخصص للاستخدام أثناء الدفع بخدمة فوري.

مصروفات كليات الجامعة المصرية

الرسوم الدراسية لكلية الهندسة

أكدت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الرسوم الدراسية لكلية الهندسة لحاملي الجنسية المصرية هي 80000 جنيه مصري سنوياً ويتم سدادها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد، وبالنسبة لغير حاملي الجنسية المصرية هي 15000 دولار، ويتم دفعها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد، موضحة أن الرسوم الدراسية لا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية، لافتة إلى توافر عدد من المنح للرسوم الدراسية طبقاً لسياسة الجامعة للمنح والدعم المالي.

الرسوم الدراسية لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات

وعن الرسوم الدراسية لكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، قالت الجامعة إن الرسوم لحاملي الجنسية المصرية هي 62000 جنيه مصري سنوياً بعد الدعم الحكومي ويتم سدادها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد، وبالنسبة لغير حاملي الجنسية المصرية هي 12000 دولار ويتم دفعها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد ولا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية.

الرسوم الدراسية لبرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وأضافت الجامعة المصرية اليابانية أن الرسوم الدراسية لبرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لحاملي الجنسية المصرية هي 62000 جنيه بعد الدعم الحكومي ويتم سدادها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد ولغير حاملي الجنسية المصرية هي 12000 دولار ويتم دفعها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد ولا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية.

الرسوم الدراسية لبكالوريوس الهندسة في العمارة المستدامة

بالنسبة للرسوم الدراسية لبكالوريوس الهندسة في العمارة المستدامة لحاملي الجنسية المصرية هي 80000 جنيه ويتم سدادها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد وبالنسبة لغير حاملي الجنسية المصرية هي 15000 دولار ويتم دفعها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد ولا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية.

الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة «فارم دي»

لحاملي الجنسية المصرية هي 85000 جنيه ويتم سدادها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد، ولغير حاملي الجنسية المصرية هي 15000 دولار ويتم دفعها على دفعتين متساويتين للفصل الدراسي الواحد ولا تشمل مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية.