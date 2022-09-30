البابا تواضروس يناقش الخدمة الرعوية الخاصة بإيبارشية أيرلندا وشرق انجلترا

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من الآباء و الأساقفة من الخارج و الداخل في إطار متابعة أوضاع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا يستقبل أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى ابراهيم، إن البابا تواضروس الثاني استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا، حيث عرض عليه بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما التقى الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية، وتناول اللقاء عرض بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالقطاع.

كما أشار القمص موسى إبراهيم، إلى أن البابا استقبل الأنبا ديمتريوس، أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، أمس بالمقر البابوي بالقاهرة، وتناول اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية.

البابا يكرم 16 أسقفا

جدير بالذكر أن البابا تواضروس صلى القداس الإلهي، أمس، خلال الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة.

وعقب انتهاء القداس كرم عددا من الآباء و الأساقفة وهم: «الأنبا يوانس، أسقف أسيوط، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص بيشوى شارل، سكرتير البابا للخدمات العامة، والأنبا سرابيون، أسقف لوس أنجلوس.

كما كرم اسم الأنبا صموئيل، والأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف والبهنسا، بالإضافة إلى الأنبا دانيال، أسقف المعادي، الأنبا يوسف، أسقف جنوب أمريكا، الأنبا دميان، أسقف شمال المنيا، الأنبا مكسيموس، أسقف عام مدينة السلام، الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك، الأنبا انجليوس، أسقف لندن».

وفي ختام الاحتفال كرم البابا تواضروس الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة.