البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق، والعالم، والذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي من المنتظر انعقادها في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع المقبل.

حفاوة الاستقبال

رحب البابا تواضروس بغبطة البطريرك والوفد المرافق له معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومن جهته شكر غبطة الكاردينال قداسته على حفاوة الاستقبال.

العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط.