«الأرثوذكسية» تنظم احتفالية بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيس أسقفية الخدمات

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة احتفالية بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك صباح غدا، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويقام القداس الإلهي بهذه المناسبة يليه تكريم أسماء عددٍ من الشخصيات التي تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها في أسقفية الخدمات.

كما أشار القمص موسى إبراهيم، إلى أنَّه سيكون هناك احتفالية الخاصة بالحدث ذاته ستقام مساء بعد غد.

لقاء بين بابا تواضروس والخدام بالأسقفية

جدير بالذكر أنَّ الكنيسة قد نظمت لقاء بين البابا تواضروس الثاني والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة والاجتماعية، والخدام الشباب بالأسقفية، وتمّ عرضه على إحدى القنوات الفضائية المسيحية، أستعرض خلاله الخدام الأنشطة التي تقدمها الأسقفية ومدى تطورها لتلائم احتياجات الأشخاص المقدمة لهم.

تأسيس أسقفية الخدمات

تأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية 30 سبتمبر 1962، ومنذ نشأتها المبكرة على في عهد الباب كيرلس السادس وللشباب دور فعال بالنهوض بها وخدمتها فمن خلالهم نمت أسقفية الخدمات وأصبحت شجرة مثمرة في حقل الخدمة، وقام البابا كيرلس السادس برسامة الأنبا صموئيل أسقفا لها والذي قام بتطوير وتنمية الأسقفية من خلال خبراته وتعليمه، حتى توفي خلال حادث المنصة وقت اغتيال الرئيس محمد أنور السادات 1981.