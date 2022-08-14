 اتحاد كتاب مصر يعزي البابا تواضروس الثاني في شهداء حريق كنيسة أبو سيفين

تقدَّمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة في أثناء القداس صباح اليوم.

كما تقدمت النقابة، ببالغ العزاء إلى المصريين كافة، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرًا، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وزيرة الثقافة تنعى ضحايا كنيسة ابو سيفين

وكان عدد من الوزراء نعوا ضحايا حادث الكنيسة، ومن بينهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

وقالت وزيرة الثقافة: «نعزي أنفسنا في شهدائنا الأبرار، وندعو لأهالينا من أسر الضحايا بالصبر والسلوان، ونتمنى تمام الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله أن يحفظَ مصرنا الغالية الحبيبة».

كما نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بخالص الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم بكنيسة المنيرة.

ودعا بيت المسرح بأن يسكن الله المتوفين فسيح جناته، ويلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، متمنيين الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.

وأعلنت وزارة الثقافة تأجيل الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، حدادا على أرواح ضحايا كنيسة أبو سيفينقررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تأجيل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، لمدة ثلاثة أيام تنفيذا للحداد العام الذي أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

المهن التمثيلية تنعى ضحايا الحادث

كما نعت نقابة المهن التمثيلية، ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وجاء في بيان نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي: «بقلوب يعتصرها الألم، تتقدم نقابة المهن التمثيلية، وجموع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أقباط مصر، والشعب المصري كله في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة بمحافظة الجيزة.