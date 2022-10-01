مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 1-10-2022

أصدرت الهيئة المصرية للمساحة، كافة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن توقيتات الفروض في عدد من الدول الإسلامية، ليتمكن المصلون حول العالم من أدائها في مواعيدها المحددة التي تختلف دقائق بين المحافظة والأخرى.

وفيما يلي، مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والدقهلية، اليوم السبت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:50مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:31صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:49 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 4:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:56 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:04 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:37 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:44 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:07 مساء.

موعد أذان المغرب 5:39مساءً.

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً.