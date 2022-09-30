وزير الري: نستطيع التنبؤ بالأمطار قبل سقوطها بـ3 أيام و1500 منشأة ضد مخاطر السيول

قال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لديها إمكانية التنبؤ بسقوط الأمطار قبل هطولها بـ72 ساعة بالاستعانة بالأقمار الصناعية، ما يساعد متخذي القرار في تجنب كوارث وتداعيات السيول.

وأوضح سويلم، في كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بيوم المهندس المدني، أنه استطاع الحصول على مجموع حينما كان طالبا في الثانوية العامة يؤهله لدخول كلية الهندسة، وتابع: نتطلع لغد يقوده مهندسون مسلحون بكل مقومات الحداثة والهندسة المدنية أحد فروعه، الهندسة التي ساهمت على مر العصور في بناء الحضارات الإنسانية التي نشأت منذ فجر التاريخ، حيث نشأت التجمعات بالقرب من الأنهار العذبة ونخص بالذكر دور هندسة الموارد المائية والري يجب أن نجعل منها ركيزة لبناء والتنمية لما لها من دور في نمو البشرية.

وواصل سويلم: يأتي الملتقى تأكيدا على الأهمية الكبرى للهندسة المدنية في مجال المياه ولا يخفى دور الوزارة لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل وبالاستفادة من التطور التكنولوجي ومنها..

- تنفيذ أعمال التنبؤ بالمطار في مصر ومنابع النيل باستخدام الأقمار الصناعية قبل حدوثها بـ72 ساعة، ما يسهل اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث كوارث.

- رصد أماكن تواجد الحشايش المائية لمقاومتها ومتابعة التغير على خط شاطئ البحر لمواجهة التغيرات المناخية.

- استخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات في قياس منسوب المياه عن بعد والتحكم في منسوب المياه عبر الرصد الآلي التليمتري، وتمكن متخذ القرار من اتخاء ما يلزم من قرارات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

- في الجانب التطبيقي يقوم مهندسو الوزارة بصيانة المنشآت المائية والترع ومعالجة المياه تم تنفيذ عدد من القناطر، كما يجري صيانة قناطر زفتى ديماك وإدفينا على فرع رشيد.

- 1500 منشأة للحماية من مخاطر السيول.

وبدأ منذ قليل احتفال نقابة المهندسين، بمناسبة يوم المهندس المدني «قاطرة التنمية»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وعدد من المسؤولين والوزراء.

وحضر الاحتفالية العالم المصري المهندس هاني عازر، المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس هاني سويلم وزير الري، والنائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تم دخول أوائل خريجي كليات الهندسة لتكريمهم.