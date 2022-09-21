وزير الري: لدينا تجارب ناجحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والمهندس سامح عمر بالمكتب الفني لوكيل الوزارة.

تبادل الخبرات المصرية المكتسبة مع مختلف دول العالم

وأشار الدكتور سويلم للمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، أن مصر لديها تجارب ناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يمثل فرصة لعرض هذه التجارب المصرية الناجحة وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في هذا المجال مع مختلف دول العالم.

واستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار ، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي «بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة»، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

الانتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ

وأوضح «سويلم»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٩ كيلومتر كأولوية أولى، لحماية أهالي المنطقة وممتلكاتهم والطريق الدولي الساحلي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات الصناعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الحماية في محافظات البحيرة ودمياط وبورسعيد بأطوال تصل إلى 29 كم وجاري الانتهاء من أعمال الحماية في محافظة الدقهلية بطول يصل إلى 11 كم.

حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر

ولفت إلى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، مشيراً إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تهدف إلى حماية الشواطئ من مشاكل النحر باستخدام تقنية التغذية بالرمال، وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تعكف حالياً على وضع مخطط عام لهذه الأعمال تمهيداً للبدء فيها لتتكامل مع الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذا المشروع الرائد.