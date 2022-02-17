انطلاق مهرجان البحيرة للخيول العربية بمشاركة 220 حصانا من 4 دول

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مهرجان البحيرة الدولي الخامس عشر للخيول العربية الأصيلة، بمدينة كوم حمادة، والذي يُعد من أكبر بطولات الخيول العربية على مستوى الشرق الأوسط، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 220 جواداً عربياً، موزعة على أيام المهرجان، بواقع 120 حصاناً في بمسابقة الأدب، خلال أول يومين، و100 فى مسابقة الجمال، خلال اليوم الثالث، من 4 دول عربية، تشمل السعودية والكويت والبحرين والأردن.

عروض ومسابقات لجمال وأدب الخيل بمهرجان البحيرة

وأعلن محافظ البحيرة عن انطلاق فعاليات المهرجان، حيث شهد بعض الفقرات التي يتضمنها المهرجان، شملت عروضاً ومسابقات لجمال وأدب الخيل، موكداً على أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية فى تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب، وكذا التوعية وتسليط الضوء على أهم المظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة، مما يُعد من عوامل جذب الاستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي.

مهرجان الخيول العربية علامة مميزة لمحافظة البحيرة

وأضاف المحافظ أن هذا المهرجان هو أحد العلامات المميزة لمحافظة البحيرة، ويجسد العراقة والأصالة لمحافظة البحيرة، كما يعمل على إثراء ودعم العلاقات بين الدول المشاركة والتبادل الحضاري والثقافي فيما بينها، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد مشاركة عدد من الدول العربية.

جاء ذلك بحضور عدد من الحكام من دول إيطاليا والأردن وسلطنة عُمان، للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل، إضافة إلى عدد من الحكام المصريين، المشاركين في لجان التحكيم لمسابقة أدب الخيل.

كما تابع المحافظ العروض التي تم تنظيمها على هامش المهرجان، ومنها مسيرة من حملة الأعلام، وفقرة استعراضية لفتيات مدارس التربية والتعليم بمدينة كوم حمادة، وفقرة الفنون الشعبية، وفقرة التنورة لإدارة الثقافة، وفقرة رقص الخيل، إضافة إلى المعرض المصاحب للمهرجان.