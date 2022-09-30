هاني عازر: بدأت في ألمانيا من الصفر.. وقصة كفاحي تؤكد عدم وجود مستحيل

قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، إن قصة حياته هي «قصة كفاح ونجاح وتعلم وإصرار» ومليئة بشكر وتقدير كل من وقف وراء نجاحه من الأسرة والأصدقاء والمعلمين.

وتابع «عازر» خلال كلمته بحفل نقابة المهندسين بيوم المهندس المدني: «بدأت في ألمانيا من الصفر، لكن كان عندي هدف أن أكون شاكرا وناجحا، لم أحصل على منحة، وعملت في وقت فراغي لأنفق على نفسي».

العلم والابتكار والرغبة في الاكتشاف والمعرفة المستمرة.. عوامل النجاح

وواصل عازر: «تعلمت أن عوامل ومبادئ النجاح هي العلم والابتكار والرغبة في الاكتشاف والمعرفة المستمرة، فالنجاح في أي شيء له ثمن وهو التعب والجهد، ولا يأتي بالصدفة، والاستمرار في النجاح مهم جدا لأنه من الصعب المحافظة على النجاح، فالعالم لا يرحم الجاهل والجهل».

واختتم المهندس هاني عازر: «قصة كفاحي تعطي أملا لشبابنا بأنه لا يوجد مستحيل، فلا تتجاهلوا التحديات ولا تهربوا منها، اشتغلوا واتعبوا وتأكدوا أنكم ستنتصرون عليها، أنا فخور بأن أكون معكم».

الاحتفال بـ «يوم المهندس المدني»

وتقيم نقابة المهندسين، احتفالا بمناسبة يوم المهندس المدني «قاطرة التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والعالم المصري المهندس هاني عازر، والمهندس عصام شرف رئيس الوزراء السابق، والمهندس هاني سويلم وزير الري، والنائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس الحزب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم دخول أوائل خريجي كليات الهندسة لتكريمهم.