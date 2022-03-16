رئيس التحرير

محمود مسلم

«الهجرة» تشيد بالمهندس هاني عازر: نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

مكرم تشيد بجهود خبير الأنفاق في «مصر تستطيع بالصناعة»

كتب:

منة عبده
09:08 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
«الهجرة» تشيد بالمهندس هاني عازر: نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالدور المهم للدكتور مهندس هاني عازر، خبير الأنفاق المصري، والرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، وجهد الكبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 27 و28 مارس الحالي.

جهود مميزة لـ هاني عازر

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه، حيث ترشّح ونسّق وتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، وخبرائنا في الخارج، للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنّه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة بما حققه من إنجازات عالمية، فهو مصري استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج، وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أنّ جذورنا في مصر، وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

تنمية الوطن

من جانبه، أكد المهندس هاني عازر، فخره واعتزازه بالمشاركة في الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع، والتي نجحت في أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعملاء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وادماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض الدولة المصرية، في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة التي تجمع جميع المصريين وتعطي الفرصة لهم جميعًا للمشاركة في تنمية وطنهم.

{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u062a\u0634\u064a\u062f \u0628\u062c\u0647\u0648\u062f \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0647\u0627\u0646\u064a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0644\u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 &quot;\u0645\u0635\u0631 \u062a\u0633\u062a\u0637\u064a\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0635\u0646\u0627\u0639\u0629&quot;"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u062a\u0634\u064a\u062f \u0628\u062c\u0647\u0648\u062f \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0647\u0627\u0646\u064a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0644\u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 &quot;\u0645\u0635\u0631 \u062a\u0633\u062a\u0637\u064a\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0635\u0646\u0627\u0639\u0629&quot;"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u062a\u0634\u064a\u062f \u0628\u062c\u0647\u0648\u062f \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0647\u0627\u0646\u064a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0644\u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 &quot;\u0645\u0635\u0631 \u062a\u0633\u062a\u0637\u064a\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0635\u0646\u0627\u0639\u0629&quot;"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0631\u0629 \u062a\u0634\u064a\u062f \u0628\u062c\u0647\u0648\u062f \u0627\u0644\u062f\u0643\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0647\u0627\u0646\u064a \u0639\u0627\u0632\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0644\u0645\u0624\u062a\u0645\u0631 &quot;\u0645\u0635\u0631 \u062a\u0633\u062a\u0637\u064a\u0639 \u0628\u0627\u0644\u0635\u0646\u0627\u0639\u0629&quot;"}

اقرأ المزيد:

نبيلة مكرم تستقبل هاني عازر في جناح «الهجرة» بمنتدى شباب العالم

«الهجرة» تشيد بإطلاق اسم «مروة الشربيني» على حدائق دريسدن الألمانية

وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل «محمود العربي» في «مصر تستطيع 6»

التنسيقية: تعديلات قانون «الهجرة» رسالة قوية من الدولة للشباب

وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات تكريم الجامعة البريطانية لأوائل الثانوية العامة

«الهجرة» تكشف أماكن تلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.