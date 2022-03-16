«الهجرة» تشيد بالمهندس هاني عازر: نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالدور المهم للدكتور مهندس هاني عازر، خبير الأنفاق المصري، والرئيس الشرفي لمؤسسة «مصر تستطيع»، وجهد الكبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 27 و28 مارس الحالي.

جهود مميزة لـ هاني عازر

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ الدكتور عازر نموذج مشرف في علمه وعطائه لوطنه، حيث ترشّح ونسّق وتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، وخبرائنا في الخارج، للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنّه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة بما حققه من إنجازات عالمية، فهو مصري استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج، وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذي تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين في العالم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أنّ جذورنا في مصر، وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة في طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التي تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

تنمية الوطن

من جانبه، أكد المهندس هاني عازر، فخره واعتزازه بالمشاركة في الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع، والتي نجحت في أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعملاء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، مشيدًا بدور وزارة الهجرة في التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وادماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض الدولة المصرية، في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة التي تجمع جميع المصريين وتعطي الفرصة لهم جميعًا للمشاركة في تنمية وطنهم.