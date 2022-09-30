نقيب المهندسين: ندعم المشروعات القومية.. ومستعدون لتنفيذ كل ما يطلب منا

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة تدعم الدولة في المشروعات القومية التي تنفذها: «دعمنا بلا حدود لهذا الأداء، ونؤكد استعدادنا لتنفيذ كل ما يطلب منا دعما للمشروعات العملاقة».

وتابع نقيب المهندسين في كلمته خلال الاحتفال بيوم المهندس المدني: «يجب أن نقوم بدور في هذه المشروعات، وإعداد دراسات لتقديمها للدولة والاستفادة منها».

وواصل «النبراوي»: «أؤكد على حق التعبير عن الرأي والنقد لكل المهندسين، من أجل أداء دورهم في النقابة دون أي إساءة شخصية، فالإساءة مرفوضة، ونقابة المهندسين تساند أبناءها قانونيا، فأي مهندس لديه مشكلة قانونية يجب تقديم كل العون القانوني له، وبدل التفرغ حق للمهندسين».

وقال نقيب المهندسين: «نشارك في الحوار الوطني بكل فاعلية، ونؤكد على ضرورة أن تكون له نتائج إيجابية لصالح شعبنا، وأكدنا أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، فضلا عن ضرورة ابتعاد العمل السياسي عن العمل النقابي، أمامنا مشوار طويل لخدمة الوطن والمهندسين، وهناك قضية بالغة الخطورة وهي التعليم الهندسي ووضعناها على رأس الأولويات، فهي قضية أمن قومي لمصر».

وشهد الحفل العالم المصري المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، والمهندس عصام شرف رئيس الوزراء السابق، والمهندس هاني سويلم وزير الري، والنائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري السابق.

وشهد الحفل تكريم أوائل الخريجين، وعرض فيديو للمشروعات القومية التي نفذتها الدولة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة».