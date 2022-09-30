أمريكا: اتهامات روسيا للغرب بتخريب خط الغاز الأوروبي «تضليل فاضح»

وصف وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي اتهم فيها الغرب بإحداث تخريب في خط (نورد ستريم) لنقل الغاز إلى أوروبا، بأنها «تضليل فاضح».

لا توجد إشارات على تحركات روسية لاستخدام النووي

وتابع وزير خارجية أمريكا، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، قبل قليل: «ليس لدينا إشارات على تحركات روسية لاستخدام أسلحة نووية».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له ظهر اليوم: «يجب تذكير الغرب بأنه بدأ سياسته الاستعمارية في الأعمار المتوسطة، وأن روسيا لا تسعى لاستعادة الاتحاد السوفيتي، وأن الغرب يقود حرباً هجينة ضد روسيا».

بوتين: الغرب يقسم العالم ويرفض القيم الأخلاقية

وتابع الرئيس الروسي: «الغرب ليس لديه حقوق أخلاقية للتحدث عن الديمقراطية، كما أن أخوتنا وأخواتنا في أوكرانيا جزء من شعب واحد وهو روسيا، وقد قرر الغرب أن العالم بأسره سينتقل إلى ديكتاتوريته بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ‏فالغرب يرفض القيم الأخلاقية والأديان والعائلة، وينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة، ويقسم العالم إلى (عالم متحضر وبقية العالم) وإلى (عالم أول وعوالم أخرى)».