الرئيس الأمريكي: روسيا تدوس على ميثاق الأمم المتحدة

قال البيت الأبيض، اليوم، في بيان عاجل له، إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا مع إعلان فرض عقوبات على 14 روسيًا، فيما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح له قبل قليل إلى أن إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية قائم على الاحتيال وبذلك تدوس روسيا على ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قوله.

إعادة رسم خارطة أوروبا

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها قبل قليل، إن لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ لن تعترف أبدا بضم روسيا أراضي أوكرانية، وذكر بوب مينينديز، عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن ضم بوتين أراضي أوكرانية محاولة وهمية لإعادة رسم خارطة أوروبا.

تعليق إسرائيل

في سياق مواز قالت إسرائيل إنها تؤكد دعمها لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وتعلن عدم اعترافها بقرارات الضم الروسية، كما حذرت الخارجية الإسرائيلية من تجنيد روسيا لمواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية للقتال في أوكرانيا.

تعليق بريطانيا

بدوره أوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى زيادة التوترات وإرباك العالم بحديثه عن السلاح النووي.

كيف بدأت الحرب الروسية الأوكرانية؟

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير الماضي عقب إعلان مقاطعتين رغبتهما الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا ومنع تصدير قطع غيار الأسلحة لها ومنع نزول طائراتها ودخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا.