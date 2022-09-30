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بوتين: لا نحتاج إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي

كتب:

شريف سليمان
02:46 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه في عام 1991 قام الممثلون عن الحزب الشيوعي السوفيتي باتخاذ القرار حول انهيار الاتحاد السوفيتي ما أدى إلى كارثة وطنية وقومية.

وأضاف بوتين، في كلمته خلال مراسم التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا: «في عام 1991م وبصرف النظر عن رغبة غالبية الناس، تم تدمير بلدنا العظيم، وأتوقع أنهم لم يكونوا يعتقدوا أو يعرفوا ما يقومون به».

وتابع: «انهار الاتحاد السوفيتي ولا نستطيع أن نعيد الماضي، وروسيا لا تحتاج إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي، فليس هناك شيء أقوى من حماس الملايين من الناس الذين يعتبرون أنفسهم جزءً من روسيا».

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