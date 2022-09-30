بوتين: سكان الأقاليم الأربعة اختاروا الانضمام لوطنهم التاريخي روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا المعاصرة قدمت لسكان جمهورية لوجانسك ودونيتسك وزوبورجيا وخيرسون، الحق في اختيار وتقرير مصيرهم، «الناس أتوا للاستفتاء واختاروا للانضمام لوطنهم التاريخي روسيا».

وأضاف بوتين، خلال كلمة أمام حشد كبير من مؤيديه خلال الاحتفالات بضم روسيا لـ 4 أقاليم أوكرانية، وأذاعتها فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أنه خلال الانتخابات في لوجانسك كان الناس يقفون في طابور في أحد مراكز الاقتراع، وبدأ قصف مدفعي وسقطت قذيفة بالقرب من الناس، ولم يترك أحد منهم الطابور، وهذا مثير للدهشة.

وتابع: «روسيا خلقت أوكرانيا جديدة عبر الموافقة على طلب انضمام الأقاليم الأربعة، ولا أحد سأل ملايين المواطنين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفيتي، والعملية العسكرية في أوكرانيا دعم لخيار المواطنيين بالانضمام لروسيا».