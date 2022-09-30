الناتو: استخدام روسيا للنووي في أوكرانيا ستكون له تداعيات خطيرة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن السماح بانتصار الرئيس الروسي بوتين، سيكون خطرا على وجود أوكرانيا، متابعا: «لن نسمح أبدا بإطلاق حرب نووية، وضم أوكرانيا للحلف يحتاج إلى إجماع من جميع الأعضاء».

ستولتنبرج: استخدام روسيا للنووي أمر خطير

وأضاف «ستولتنبرج» في أول مؤتمر صحفي للناتو بعد إعلان روسيا ضم 4 أقاليم من أوكرانيا بعد 4 استفتاءات: «كل دولة ديمقراطية في أوروبا لها الحق في التقدم إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، فأبواب حلف شمال الأطلسي مفتوحة، ونحن نؤكد دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا، واستخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا ستكون له تداعيات خطيرة».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة اليوم: «يجب تذكير الغرب بأنه بدأ سياسته الاستعمارية في الأعمار المتوسطة، وأن روسيا لا تسعى لاستعادة الاتحاد السوفيتي، وأن الغرب يقود حرباً هجينة ضد روسيا».

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في منتصف فبراير الماضي، وأضافت لها اليوم عقوبات على 14 روسيا يعملون في القطاع الروسي، في الوقت الذي قام فيه الرئيس الروسي اليوم بتسريع طلب الحصول على الجنسية الروسية لأي أجنبي يقاتل في صفوف الجيش الروسي، بعد إعلان التعبئة العامة لطلب 300 ألف مقاتل.