قضاة مصر حماة العدالة (ملف خاص)

«ميراثكم القضائى زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مُخلَّد بأحكام صانت الدولة وحَمَت المجتمع» بهذه الكلمات سجل الرئيس عبدالفتاح السيسى تحية خالدة لقضاة مصر الأجلاء فى «يوم القضاء المصرى العريق» الذى صدر به قرار رئاسى فى يونيو 2021، ليكون الأول من أكتوبر كل عام.

هذه التهنئة التى تحمل التقدير الكبير لسدنة العدالة، رافقها إطلاق كل الطاقات وإمكانات الدولة المتاحة لتطوير شامل فى منظومة القضاء من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى مدار عام تواصلت عملية تحديث المنظومة القضائية بكل ما يلزم لتيسير عملها وإنجاز مهمتها القومية والإنسانية من أدوات وآليات رقمية وتحديث البنية التحتية على مستوى الجمهورية وفى مختلف القطاعات القضائية، بما يكفل ضمان العمل فى المنظومة القضائية بكفاءة ويسر لمصلحة المجتمع وتيسيراً على القضاة والمحامين والمواطنين وحفاظاً على استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، فضلاً عن ممارسة المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة لتكتمل حقوقها الدستورية فى هذا المجال، وتمثل إضافة مهمة لمنظومة العدل فى ربوع الوطن.

واليوم وبينما يحتفل قضاة مصر بيومهم التاريخى الذى يواكب بداية العام القضائى، تبرز مؤسسة القضاء كإحدى السلطات الرئيسية للدولة ذات المكانة المرموقة فى نفس كل مصرى بما تحققه من عدالة تنشر بها السلام الاجتماعى والطمأنينة بين المواطنين. اليوم تعود جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقاتها عقب انتهاء الإجازة القضائية السنوية، وتزامناً مع ذلك تلقى «الوطن» من خلال هذا الملف نظرة شاملة وفاحصة لكافة جوانب المنظومة القضائية التى تدخل عهد الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة، حافظة لعراقتها ومكانتها الراسخة بين مؤسسات الدولة، ماضية فى ترسيخ العدل بين الناس.