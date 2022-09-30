أسوشيتدبرس: إعصار «إيان» المدمر يستهدف ولاية ساوث كارولينا

قالت وكالة اسوشيتدبرس، إن إعصار«إيان» انطلق باتجاه ولاية ساوث كارولينا اليوم، بعد الدمار الذي أوقعه في فلوريدا ما أدى إلى جرف منازل وتدمير جسر وتقطع السبل بالآلاف على طول خليج الولاية، حيث قال كيفين جوثري، مدير قسم إدارة الطوارئ بولاية فلوريدا، في إفادة صحفية، إن هناك تقارير عن 21 حالة وفاة على الأقل في فلوريدا.

«إيان»: عاصفة استوائية ثم تحول إلى إعصار

وتابع تقرير الوكالة أن إعصار «إيان»، الذي كان ضعيفًا تحول إلى عاصفة استوائية خلال مسيرته عبر فلوريدا، ثم إلى إعصار من الفئة الأولى منذ أمس، وتوجه بسرعة نحو ساوث كارولينا بسرعة رياح قصوى تبلغ 140 كيلومتر، بحسب تقديرات المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تضرب العواصف منطقة شمال تشارلستون المنخفضة، ما يؤدي إلى حدوث فيضانات وعواصف ورياح تهدد الحياة، وتعرض مئات الأميال من السواحل الممتدة من ولايات جورجيا إلى نورث كارولينا، وصدرت أوامر للسائقين عدم القيادة في طرق المقاطعة.

غلق مطار تشارلستون الدولي بسبب الرياح العاتية

وأغلق مطار تشارلستون الدولي بسبب الرياح العاتية، وقالت المتحدثة باسم المقاطعة، كيلسي بارلو، إن المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، بها ملجآن مفتوحان والثالث على أهبة الاستعداد.

وقال بارلو: «لقد فات الأوان الآن.. على الناس القدوم إلى الملاجئ، فقد وصلت العاصفة هنا، والجميع بحاجة إلى الاحتماء في مكانه، والبقاء بعيدًا عن الطرق».

وأشار التقرير إلى أنه مع بقاء عين العاصفة على بعد ساعات، وصلت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى تشارلستون، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع المياه في بعض شوارع المدينة الساحلية التاريخية المعرضة بشكل خاص للفيضانات، ووجد تقرير صادر عن مجلس المدينة أن حوالي 90 ٪ من جميع العقارات السكنية كانت عرضة لفيضانات وعواصف.