الإعصار "لورا" يشتد ويهدد السواحل الأمريكية

أعلن مركز مراقبة الأعاصير أن الإعصار "لورا" اشتد، يوم الأربعاء، ليصبح من الدرجة الثالثة، ترافقه رياح سرعتها 185 كلم في الساعة، وبات يهدد السواحل الأمريكيةعلى خليج المكسيك بارتفاع قد يكون "كارثيا" في مستوى المياه.

وقالت الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشتد الإعصار ليصبح من الدرجة الرابعة مع اقترابه من السواحل الغربية للويزيانا ومن جزء من تكساس.

ويستعد سكان لويزيانا وجنوب تكساس لمواجهة الإعصار بوضع أكياس رمل أمام أبواب منازلهم وسد نوافذها بإحكام أو إخلاء بيوتهم. وفقا لفرانس برس.

وكان هذا الإعصار أدى إلى مقتل 25 شخصًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان وتسبب بفيضانات هائلة.

ويهدد الإعصار أيضًا مراكز تكرير النفط الكبرى في ليك تشارلز في لويزيانا وبومون/بورت آرثر في تكساس وكلها واقعة بالقرب من الساحل.