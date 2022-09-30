مواعيد عمل مكاتب التأهيل لمتحدي الإعاقة وكيفية تقديم استفسارات

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كل الخدمات لذوي الإعاقة، كما تعمل الدولة من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لتلك الفئات، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل.

وتيسيرا على ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت وزارة التضامن الاجتماعى مد أيام العمل بمكاتب التأهيل لذوي الإعاقة وذلك لتقديم كافة الخدمات لهم.

مواعيد عمل مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة

وتكون مواعيد عمل مكاتب التأهيل لذوى الإعاقة 6 أيام لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية في حال زيادة الحالات المتقدمة.

كيفية تقديم شكاوى أو استفسارات لمكاتب التأهيل

ويستقبل الخط الساخن 15044 أي تساؤلات أو استفسارات خاصة بذوي الإعاقة.

ومكاتب التأهيل، هي تلك الوحدات المعدة لتقديم الخدمات الـتأهيلية للمعاقين أبرزها ما يلي:

تمنح شهادات تأهيل لذوي الاحتياجات وبطاقات إثبات شخصية متحدي الإعاقة.

صرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى اختصاصها بتدريب متحدي الإعاقة مهنياً والتيسير عليهم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

الشروط والأحكام للحصول على شهادة التأهيل لذوي الإعاقة

1- أن يكون الشخص مقيماً في دائرة اختصاص المكتب للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

2- أن يكون المتقدم قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

3- ألا يكون مصابا بأي من الأمراض النفسية والعقلية.

إجراءات الحصول على الخدمة

التوجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي أو الجمعيات المركزية، وتقديم المستندات المطلوبة، ليتم تحويل الشخص بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخيص الطبي.

المستندات المطلوبة

- نموذج تقديم طلب تأهيل.

-شهادة الميلاد.

- بحث اجتماعي.

- 3 صور شخصية.

-اختبار نفسي.

- صورة إثبات الشخصية.

- تقرير كشف طبي.