وزير السياحة يفتتح منتجعا صحيا في الغردقة.. الأول من نوعه بالمدينة

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة، مساء اليوم الجمعة، منتجعا سياحيا صحيا هو الأول من نوعه في الغردقة، بحضور محافظ البحر الأحمر، وكامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات الأمنية.

أول منتجع صحي سياحي في الغردقة

أشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن المنتجع هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة والثاني في مصر، لافتا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن المنتجع يشترط استقبال البالغين فوق 16 سنة، وذلك بهدف تحقيق الراحة والاسترخاء للسائحين الباحثين على الهدوء ويكون مناسبا لقضاء شهر العسل واحتفالات أعياد الزواج.

تفاصيل أول منتجع صحي سياحي في الغردقة

يذكر أن أول منتجع صحي سياحي في الغردقة يضم حمامات سباحة خصيصاً الجاكوزي وسط الشلالات الصناعية على شواطئ الغردقة، ويشمل على 318 غرفة مطلة على البحر، مباشرة ومطاعم عالمية ويقدم العلاجات والجلسات التنشيطية الرياضية وأحواض استحمام ساخنة ذات حركة دوامية وغرف البخار والساونا والجاكوزي وممارسة اليوجا للحفاظ على اللياقة الصحية.