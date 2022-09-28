وصول 12 ألف سائح أوروبي إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، عن استقبال فنادق الغردقة ومرسى علم، آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران القادمة من مختلف المطارات الأوروبية.

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن مطاري مرسى علم والغردقة يستقبلان اليوم 12 ألف سائح قادمين من أوروبا، عبر 82 رحلة طيران، حيث يستقبل مطار الغردقة 71 رحلة، بينما يستقبل مطار مرسى علم 11، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

احتفالات يوم السياحة العالمي

وفي سياق آخر، قال عثمان، إن الفنادق والمنتجعات السياحية شهدت أمس احتفالات يوم السياحة العالمي بمشاركة آلاف السائحين على الشواطىء، حيث شملت فقرات فنية موسيقة متنوعة، فيما ارتدى السائحون الزي الفرعوني وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.