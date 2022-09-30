وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير في الغردقة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة وصلاة الجمعة اليوم بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك ضمن برنامج زيارته المقررة للغردقة والتي تستمر يومين يفتتح خلالها دورة بناء الخطبة والمقالة لأئمة المحافظة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الأمنية بالمحافظة.

زيارة وزير الأوقاف للغردقة

وأشار مسؤولون بـ«أوقاف البحر الأحمر» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الأوقاف للغردقة تشمل برنامج افتتاح دورة بناء الخطبة والمقالة لأئمة المحافظة وذلك غدا السبت، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

كما يلتقي وزير الأوقاف خلال زيارته لمدينة الغردقة بعدد من قيادات الدعوة والأئمة بمحافظة البحر الأحمر، خلال دورة الأئمة التي تنظمها وزارة الأوقاف، والتي يشارك بها 100 إمام و26 من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية.

جولة سياحية بالغردقة

وأضاف مسؤلو الأوقاف أنه تم تنظيم جولة سياحية وترفيهية بمدينة الغردقة للضيوف على هامش الدورة التدريبية التي تُعقد لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.