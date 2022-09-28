مدير متحف الغردقة: استقبلنا 4500 آلاف زائر في يوم السياحة العالمي

كشفت إدارة متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، عن استقبال نحو أربعة آلاف وخمسمائة زائر مجانا من مختلف الجنسيات، بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، امس الثلاثاء، والذي تزامن مع يوم السياحة العالمي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال الزائرين بالمجان

وقال حمادة أمام، مدير متحف الغردقة، لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن متحف الغردقة استقبل ما يقرب من 4500 سائح بالمجان أمس من الساعة العاشرة صباحا حتى موعد الغلق في الحادية عشر مساء، طبقا لتعليمات قطاع المتاحف.

محاضرة بعنوان «علم المصريات»

وأضاف أمام، أن المتحف شهد تدفق أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف الفئات العمرية من السياح، مؤكدا أن المتحف في صدارة اهتمام المصريين والسائحين، لما يحتوية من آثار تعود إلى حقب زمنية مختلفة من التاريخ المصري.

وأشار إلى أن إدارة المتحف قدمت محاضرة بعنوان «نشأة علم المصريات»، وذلك في إطار حرص متحف الغردقة على القيام بدور تثقيفي للمجتمع ورفع الوعي التاريخي للجماهير، والتعريف بالحضارة المصرية والتعرف على تاريخ وطنهم العظيم.