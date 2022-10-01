أمين نقابة المهندسين: نفتح أذرعنا للخريجين.. وسنعمل على رقي المهنة

قال المهندس يسرى الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، بالعمل على رفع المهنة، ورقيها مجددًا وتوفير الحماية اللازمة لأسر المهندسين، وأرباب المعاشات.

رسالة للخريجين

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال حفل يوم تفوق المهندس المدنى السادس، إذ قال مخاطبًا الخريجين: «أحييكم في مقتبل حياتكم وأنتم على أعتاب مرحلة جديدة، أنتم فيها دعائم هذا الوطن، وآماله ورهانه نحو الغد».

وأوصى «الديب» الخريجين بضرورة العمل الجاد والاطلاع المستمر لمواكبة هذا العالم الذي يتطور من حولنا، مضيفًا: «ليعلم كل منكم أن طريق النجاح لا يزال تحت الإنشاء».

النقابة هي الرباط المقدس بين الأعضاء

ووجه الأمين العام لنقابة المهندسين التهنئة لأسر أوائل الخريجين على تفوق أبنائهم قائلا: «ها أنتم تجنون ثمار ما زرعتم وترون أبناءكم مكرَّمين من بلدهم، ويُحتفَى بهم من أساتذتهم ونقابتهم»، مؤكدًا أن النقابة تمد أذرعها إلى أبنائها الخريجين وتفخر بهم، وأن النقابة هى الرباط المقدس، ورباط أبناء المهنة الواحدة.

مختتما كلمته بالتعهد

وقدم الحفل الإعلامية بثينة كامل، كما شارك في الحضور العالم المصري المهندس هاني عازر، خبير الانفاق العالمي ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، و المهندس عصام شرف ، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس هاني سويلم وزير الري، والنائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق.

وشهد الحفل تكريم أوائل الخريجين، كما تم عرض فيديو للمشروعات القومية التي نفذتها الدولة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة».