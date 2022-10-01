استمرار الإقبال على شراء مستلزمات المدارس في بورسعيد.. «عروض وتخفيضات»

شهدت الأسواق التجارية في بورسعيد استمرار الإقبال من الأهالي والزائرين لشراء مستلزمات المدارس قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد، خاصة معارض «أهلا مدارس» وأماكن التخفيضات في بورسعيد.

كما انتشر البائعين المتجولين على جانبي الطرق خاصة في شارع الثلاثيني والتجاري والحميدي لبيع مستلزمات المدارس، من زجاجات مياه وشنط مدرسية وكراسات وأقلام وغيرها.

عروض وتخفيضات على الزي المدرسي

وأكد السيد البسيوني صاحب أقدم محل لبيع الزي المدرسي أنه حرص على تقديم عروض وتخفيضات خاصة لولي الأمر الذي يشتري لأكثر من زي لأبنائه كما أنه حرص على توفير الزي المدرسي كامل للأسر المحتاجة دون أن يجرح شعورهم.

تحديد ألوان الزي المدرسي

ويقول محمد علي، تاجر أن مدارس بورسعيد تحدد ألوان معينة للطلاب، وتنشر على صفحات المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد ونتابعها ونوفر الزي المطلوب كما نقوم بلصق شارة عليها اسم المدرسة حسب طلب العميل.

يذكر أن الدراسة تبدأ غدا السبت في 3 مدارس ببورسعيد لتستكمل باقي المدارس يوم الأحد، وشهدت محافظة بورسعيد تطوير ثلاث مدارس جديدة تدخل الخدمة استعدادا للعام الدراسي الجديد.