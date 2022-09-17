«الأرصاد» تناشد الطلاب بارتداء ملابس خفيفة أسفل الزي المدرسي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه بداية من الجمعة المقبل، يبدأ رسميا فصل الخريف الذي يشهد بداية اختفاء الرطوبة.

ارتداء قطعة ملابس خفيفة

وطالبت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء قطعة ملابس خفيفة أسفل الزي المدرسي للطلاب خلال الذهاب في الصباح الباكر إلى المدرسة، إذ يشعر المواطن بالبرودة في ساعات الليل وحتى السابعة صباحا بداية من شهر أكتوبر، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ونوهت غانم، باستمرار ارتداء الملابس الصيفية؛ فالأجواء لا تستدعي ملابس ثقيلة على مدار فصل الخريف الذي يمتد حتى ديسمبر المقبل، محذرة من الشبورة المائية التي تهبط على الطرق السريعة خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وذكر بيان للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 والمحسوسة 34، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين المقبل

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين المقبل، تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 والمحسوسة 34، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة.