«تعليم القليوبية»: الزي المدرسي ثابت بجميع المدارس تخفيفا على أولياء الأمور

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تقرر حظر تغيير الزي المدارسي بكافة مدارس محافظة القليوبية الحكومية والخاصة والرسمية للغات «التجربية»، مشيرا إلى التنبيه على المدارس بعدم تغيير الزي في العام الجديد مراعاة لظروف أولياء الأمور.

التخفيف على أولياء الأمور

وقال وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان له، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالتخفيف على أولياء الأمور والأهالي لمراعاة الظروف التي تمر بها الأسر المصرية، ما يستلزم الإبقاء على الزي المدرسي وعدم تغييره مع بدء العام الدراسي الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الرد على استفسارات المواطنين

وأوضح وكيل تعليم القليوبية في البيان، أنه تلقى عددا من الاستفسارات عبر الرسائل والمذكرات الرسمية وغير الرسمية والأسئلة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير الزي المدرسي بمدارس المحافظة، فقرر على الفور حظر تغيير الزي المدرسي مراعاة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيفا على المواطنين وأولياء الأمور تفعيلا لقرارات وزير التربية والتعليم بالتخفيف على المواطنين والإبقاء على الزي المدرسي دون تغيير في كافة المدارس الحكومية والخاصة، وحظر تغييره أو المطالبية بشراء زي جديد.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد تلقت عددا من الاستفسارات حول تغيير الزي المدرسي بمدارس المحافظة، حيث أعلن وكيل الوزارة بالقليوبية حظر تغيير الزي في كافة المدارس تخفيفا على المواطنين.