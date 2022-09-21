توزيع الزي المدرسي على 100 تلميذ من الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف 

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حفل توزيع الزي والمستلزمات المدرسية الذي نظمه حزب مستقبل وطن، لعدد 100 طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتيسير على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ بني سويف: ندعم جهود المجتمع المدني

وأكد محافظ بني سويف، في كلمته بالاحتفالية، دعمه لكل جهود المجتمع المدني التي تهدف إلى دفع جهود الدولة لتحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي تمس احتياجات المواطن اليومية والأساسية.

وشدد محافظ بني سويف على أن المجتمع المصري يحصد في الفترة الحالية ثمار التعاون والتضافر بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في القطاعات الخدمية والتنموية كافة.

ورحب المحافظ بمزيد من الجهد والتعاون والتكاتف من أجل حياة أفضل لأبناء المحافظة، مؤكدا أن المواطن يتطلع لبذل مزيد من العمل والتعاون المثمر من المؤسسات كافة.

وأوضح: «سأدعم كل الجهود المجتمعية التي تهدف للمساهمة في تلبية احتياجات المواطن البسيط، وبابي مفتوح لكل مقترح أو مشروع أو فاعلية تدعم خطة الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة التي تصل لكل بيت مصري».

من جهتهم أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن سعادتهم بحضور المحافظ لهذه الفعالية، لتحفيز وتشجيع عنصر المشاركة المجتمعية في دعم الجهود التنموية ورؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية غير المسبوقة «حياة كريمة»، التي تمثل المبادرة الأم لكل المبادرات المجتمعية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني من بينها الأحزاب السياسية المتعددة.

حضر الفعالية أعضاء مجلس النواب: الدكتور محمود سعد أمين أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، الدكتور عبدالله علي مبروك الأمين المساعد لأمانة المهنيين بالحزب، والدكتور شريف بعد المنعم أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد عاطف رئيس مؤسسة الشيمى للتنمية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.