كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه «بحر اليابان»

أعلنت كوريا الجنوبية، إطلاق جارتها الشمالية، صاروخًا باليستيًا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولًا في اتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن إطلاق الصاروخ هو الرابع الذي تقوم به «بيونج يانج» في أقل من أسبوع.

3 دول تجري مناورات عسكرية مشتركة ضد الغواصات في البحر الشرقي

من جانبه، قال حرس السواحل الياباني، إن «بيونج يانج»، ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مناورات عسكرية مشتركة ضد الغواصات في البحر الشرقي.

وكان الجنرال الأمريكي، ويلارد إم بورليسون، الضابط العسكري رفيع المستوى في كوريا الجنوبية شدد في وقت سابق، على أهمية المحافظة على التحالف الثابت بين بلاده وكوريا الجنوبية.

وندد بورليسون، بكوريا الشمالية والصين وروسيا باعتبارها تمثل تهديدا للسلام في شمال شرق آسيا.