معلومات عن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية.. مداها يصل لـ15 ألف كيلو

أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ من ساحلها الشرقي باتجاه البحر، ردا على زيارة كاملا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، لدولة كوريا الجنوبية، وجاء إطلاقها بعد يومين من مناورات عسكرية نفذتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مياه الساحل الشرقي وفقا لما أفادته وكالة «رويترز».

وقالت هاريس إن كوريا الشمالية دولة ذات «ديكتاتورية وحشية»، وبرنامج أسلحة غير قانوني، ووجهت انتقادات شديدة خلال زيارة للحدود بين الكوريتين اليوم الخميس.

شاهد لحظة ضرب صاروخ كوريا الشمالية

معلومات عن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية

ذكر موقع «بي بي سي» عددًا من المعلومات عن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية، كالتالي:

- لدى كوريا الشمالية 8 أنواع من الصواريخ الباليستية طويلة المدى، أصغرها قادر على إصابة أهداف من مسافة 1500 كيلومتر، وأكبرها يستطيع إصابة أهداف تقع على مسافة أكبر من 15 ألف كيلومتر.

- نفذت كوريا الشمالية 32 تجربة إطلاق، خلال هذا العام فقط، باستخدام أسلحة تستطيع ضرب أهداف داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

- سرعة تلك الصواريخ تفوق سرعة الصوت بعدة مرات حيث تتميز بخاصية «هايبر سونيك»، ويتم نشرها على ارتفاعات منخفضة، تفاديا للكشف الراداري.

- من بين الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية، صاروخ «هاوسونج-14» ذو المدى الذي يتراوح بين 8 آلاف كم حتى 10 آلاف كم، أي أنه قادر على ضرب أهداف داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

- كشفت كوريا الشمالية عن آخر صواريخها الباليستية في أكتوبر 2020، والذي يملك مدى يصل إلى أكثر من 15 ألف كم، وعلى عكس باقي الصواريخ، فإن ذلك الصاروخ الذي يدعى «هاوسونج -17» يستطيع حمل أربعة رؤوس حربية بدلا من رأس واحد.

معلومات عن صاروخ «كي إن – 23» الذي أطلقته كوريا الشمالية

- صاروخ قصير المدى حيث يصل مداه إلى 690 كم.

- تم اختبار الصاروخ لأول مرة في مايو لعام 2019.

- يستطيع حمل رأس حربي زنة 500 كجم، ويصل وزن الصاروخ كاملا إلى 3415 كجم.

- للصاروخ استخدامات متعددة حيث يستهدف مرافق البنية التحتية الحيوية، ومراكز قيادة الجيوش، والطائرات في مطاراتها، وأنظمة الدفاع الجوي.

تجربة نووية كورية قريبا

وقال مسؤولون أمريكيون إن كوريا الشمالية تجري استعدادات لتنفذ تجربتها النووية السابعة، في خطوة قد تشعل التوترات في منطقة شرق آسيا، وفقا لموقع «فوان نيوز».