رئيس «القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية»: 3 أزمات عالمية وراء التضخم

قال الدكتور عبدالمنعم إبراهيم رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إنَّ العالم مر بعدة أزمات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة «كوفيد -19» وأزمة التغيرات المناخية التي بدأت في التأثير على كمية الحاصلات الزراعية.

السلع والخدمات تضاعف سعرها

وأوضح «إبراهيم»، خلال لقائه مع برنامج «كلام تاني» المذاع عبر شاشة قناة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أنَّ هذه الأزمات نتج عنها مؤشرات واضحة لزيادة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أنَّ نسبة التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية من 1% لـ9.6% كمتوسط، مشيرًا إلى أنَّ بعض السلع زادت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل لـ19% طبقًا لما أعلن عنه البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تجاوز معدل التضخم فيها لـ10.5% بعدما كان أقصى رقم للتضخم 3%، مشددًا على أنَّ هذه الدول تواجه إشكالية كبيرة، إضافةً إلى أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر البترول وتجاوز سعر البرميل لـ100 دولار وتضاعف أسعار الغاز الطبيعي مؤكدًا أن أزمة الغاز الروسي ستسبب كارثة في أوروبا نتيجة اعتماد 40% من طاقتها على روسيا.

التضخم في أوروبا أكبر من المعلن

ولفت إلى أنَّ السلع والخدمات تضاعفت أسعارها، مشيرًا إلى أنَّ فاتورة الاستيراد في الدولة المصرية وصلت لـ70 مليار دولار، مؤكّدًا أنَّ التضخم الحقيقي في أوروبا أكبر من المعلن ضاربًا المثل بالقمح الذي كان سعر الطن فيه 275 دولارًا ووصل لـ460 دولارًا إذ تضاعف سعرها.

وأشار إلى أنَ أوكرانيا تنتج 50% من زيت عباد الشمس عالميًا وتضاعفت أسعار الزيت 138% لافتًا إلى أن التضخم ينتقل للدول الأخرى، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية قامت بالإصلاح الاقتصادي للسياسات النقدية والمالية، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية واستصلاح الأراضي والصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات البنية التحتية.