«المالية»: آلية جديدة لزيادة معاشات 10.5 مليون مستحق سنويا بمعدل التضخم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر نجحت في إصلاح نظام المعاشات، من خلال وضع آلية لزيادته سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي يتقاضاها المؤمّن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد، مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد.

إصلاح المعاشات في مصر

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يعقد تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص» بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد أنّ نجاح التجربة المصرية في إصلاح المعاشات، تم عبر عدد من الافتراضات والأسس المتحوطة التي تسمح بتخفيض اشتراكات المؤمّن عليهم، ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم.

معالجة مشكلة التهرب التأميني

ولفت وزير المالية، في كلمته، إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا، مشيرًا إلى أنّ قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.