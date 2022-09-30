أمريكا: 70% انخفاضا بأسعار الأخشاب نتيجة التضخم وارتفاع فائدة الرهن العقاري

تسببت معدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع فائدة الرهن العقاري في الضغط على أسعار الأخشاب وخفضها لمستوى قياسي، وتراجعت العقود الآجلة للأخشاب في شيكاغو نحو 400 دولار لكل ألف قدم لوح، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ يونيو 2020.

وبحسب بيانات «تريدينج إيكونوميكس»، انخفض سعر الأخشاب بأكثر من 70٪ من ذروته في مارس، حيث تشهد سوق الإسكان تباطؤًا حادًا، وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري بينما تراجعت مشكلات العرض.

وأظهر أحدث تقرير من مكتب الإحصاء الأمريكي، أن التصاريح الجديدة لبناء المنازل، وهو مؤشر محتمل للنشاط المستقبلي، قد انخفض بنسبة 10٪ إلى 1.5 مليون وحدة في أغسطس.

معدلات الرهن العقاري في أمريكا تسجل أعلى مستوى منذ 2007

وبحسب وكالة «بلومبرج»، فقد بلغت معدلات الرهن العقاري في أمريكا أعلى مستوى لها منذ العام 2007، نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض، التي ترتبت على زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

بلغ متوسط الفائدة على ​​القروض الثابتة لأجل 30 عاماً 6.7%، ارتفاعاً من 6.29% الأسبوع الماضي، وهو ما جاء عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، والتي اقتربت نسبتها من 4%.

ارتفاع مبيعات المنازل 28.8% في أكبر زيادة منذ يونيو 2020

على الجانب الإيجابي، ارتفعت مبيعات المنازل 28.8٪ عن الشهر السابق إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً 685 ألفاً في أغسطس 2022، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2020. وانخفض الخشب للشهر الثالث على التوالي وخسر ما يقرب من 40٪ خلال الربع الحالي.

تشير التوقعات إلى إمكانية تداول الخشب عند 411.34 دولار لكل ألف قدم بنهاية الربع الجاري، وبنحو 347 دولار في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل سعر الخشب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1711 دولار في مايو من عام 2021، ويتركز أكبر منتجي الخشب في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، ويتم تحديد العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية.