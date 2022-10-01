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الرئيس السيسي يهنئ جورجيا ميلوني على فوز حزبها في انتخابات إيطاليا

كتب:

محمد أبو عمرة
09:23 ص | السبت 01 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس لـ ميلوني: نتمنى لكم التوفيق في قيادة إيطاليا نحو الرخاء

وأعرب رئيس الجمهورية، عن تمنياته لـ جورجيا ميلوني التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

السيسي: نتطلع للعمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية

وأكّد السيسي تطلعه للعمل مع «ميلوني» في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.